Erfurt. Nach zwei Pleiten und 14 Gegentoren finden die Black Dragons gegen Duisburg dank Haarala wieder in die Spur

Trainer Raphael Joly wird nicht müde, sein Mantra zu predigen. „Wir müssen einfach und diszipliniert spielen“, lautet die Erfolgsformel für die TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord. Gelingt ihnen das, fallen wenig Tore und sie gewinnen viele Spiele knapp, wie am Freitag vor einer Woche beim 3:2 gegen den Zweiten Essen. Gelingt es ihnen nicht und versuchen sie, mit offenem Visier zu spielen, geht es in die Hose. So wie die zwei Spiele darauf bei den direkten Verfolgern Hamm (3:5) und Halle (4:9).