Artern. Bei den offenen Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalts im freien und klassischen Ringkampf ist Artern ein würdiger Gastgeber.

Wer am Samstag in der neuen Kyffhäuser Arena in Artern vorbeischaute, wusste sofort, worum es sportlich ging. Die hochmoderne Sporthalle war voll und ganz in der Hand des Ringersports. Der AC Germania (ACG) Artern war Ausrichter der offenen Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalts im freien und klassischen Ringkampf für Männer, weibliche Aktive und der U14- und U17-Jugend.