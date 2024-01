Elxleben/Nordhausen. Die Fußballvereine schaffen bei den Landesmeisterschaften der C-Junioren nicht den Sprung ins Finale

Dass der Hallenfußball aktuell nicht die größte Begeisterung erfährt (wir berichteten), müssen auch die Nachwuchs-Mannschaften erfahren. Bei der Vorrunde der C-Junioren in Elxleben war das Interesse ebenso überschaubar. Mit dabei waren drei Vereine aus dem Norden, die aber mit der Vergabe des Tickets für die Finalrunde nicht viel zu tun hatten. Wacker Nordhausen konnte nur gegen Greußen (3:1) gewinnen. Die SpG Windehausen als dritter Nordvertreter wurde am Ende Dritter, gewann gegen Greußen und den SV Arnstadt. Gewonnen hat die Vorrunde der SC Weimar. Greußen wurde mit nur einem Unentschieden Letzter. Wermutstropfen für Wacker: Ein Spieler verletzte sich schwer am Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Szene aus der Partie Wacker Nordhausen (am Ball) gegen Erfurt Nord. © Sebastian Fernschild