Erfurt. Bei den Hallenmeisterschaften in Erfurt setzen sich die Athleten aus dem Landkreis stark in Szene.

Die Hallenlandesmeisterschaften für alle Altersklassen sind Geschichte, denn jetzt blicken die Athletinnen und Athleten bereits am 3. Februar auf die Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften der U16, U18 und U20 sowie im Winterwurf in Erfurt. So wollten sich am Wochenende bei den Thüringer Hallenmeisterschaften der U20 und U16 eine Reihe von Athleten aus dem Landkreis Gotha ins Gespräch bringen und gute Leistungen abrufen.