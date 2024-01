Erfurt. Mit neun Treffern in acht Spielen hat der finnische Bosas-Ersatz Santeri Haarala bei den Black Dragons Erfurt einen Traumstart hingelegt. Warum er sich in der Kartoffelhalle heimisch fühlt und dennoch nicht an die Zukunft denkt.

Als sich Arnoldas Bosas im Dezember verletzte, schien die bis dato beeindruckende Saison der TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord ernsthaft Gefahr zu laufen, aus den Fugen zu geraten. Zu wichtig war der Stürmer und Kapitän aus Litauen in den letzten dreieinhalb Saisons für das Spiel der Drachen.