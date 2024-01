Erfurt. Die Erfurter Basketball-Löwen bleiben weiter auf Play-Off-Kurs. Gegen Breitengüßbach gelang zu Hause der zwölfte Saisonsieg.

In der 2. Basketball-Bundesliga ProB Süd sind die CATL Basketball-Löwen Erfurt zurück in der Erfolgsspur. Gegen den Aufsteiger TSV Tröster Breitengüßbach behaupteten sich die Thüringer mit 77:72 (49:38) und liegen damit weiter auf Play-Off-Kurs. Nach der jüngsten Niederlage in Oberhaching legte Erfurt mit einem 30:19 im ersten Viertel schnell den Grundstein zum zwölften Saisonsieg.

Wichtig für die Löwen war die Tatsache, dass der zuletzt erkrankte Paul Albrecht wieder im Aufgebot stand und neben Alieu Ceesay (jeweils 20 Punkte) wieder zu den Topwerfern gehörte. Das letzte Viertel ging gegen den Tabellenvorletzten zwar mit 12:21 verloren. Aber der Sieg vor heimischer Kulisse in der Erfurter Riethhalle geriet nicht mehr in Gefahr.

Am kommenden Samstag, 3. Februar, setzen die Erfurter Basketball-Löwen die Saison mit dem Auswärtsspiel bei den Fraport Skyliner Juniors in Frankfurt fort.

red