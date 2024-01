Erfurt. Die Basketball-Löwen Erfurt liegen gegen Breitengüßbach neun Minuten vor Schluss scheinbar komfortabel vorn. Dann wird es ganz eng und auch blutig.

Zweiter gegen den Vorletzten der Pro B Süd – was soll da schon passieren? Dachten sich wohl auch die 1185 Zuschauer in der Erfurter Riethsporthalle, für die ein Heimsieg ihrer CATL Basketball-Löwen Erfurt schon vor dem Anwurf ausgemacht schien – zumal Führungsspieler Paul Albrecht, der zuletzt bei der knappen Niederlage in Oberhaching schmerzlich vermisst wurde, anders als gedacht doch mitspielen konnte.