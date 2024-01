Erfurt. Beim 2:0 des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Cottbus musste Trainer Fabian Gerber in der Abwehr improvisieren. An entscheidender Stelle nahm er eine weitere Umstellung vor.

Es war für Til Schwarz nur auf den ersten Blick ungewohntes Terrain. „Ich habe auf dieser Position zu 90 Prozent in der Jugend gespielt. So groß war die Umstellung deshalb gar nicht, zumal wir ja auch im Training oft verschieben“, sagte der 24-Jährige. Er spielte zuletzt im März 2022 als Erfurter Innenverteidiger, als seine Elf noch in der Oberliga kickte.