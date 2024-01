Hannover. Nach der deutlichen Niederlage beim Tabellenvierten Hannover stellt sich die Frage: Haben die Elxlebener Rollstuhlbasketballer auch in dieser Saison das Zeug zum deutschen Meistertitel?

Schon beim ersten Topspiel der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gegen Titelrivale RSV Lahn-Dill war es vor allem eines, was André Bienek bemängelte: die Verteidigung unter dem Korb. Auch beim Auswärtsspiel am Sonntag beim ambitionierten Tabellenvierten Hannover United bereitete dem Trainer des deutschen Meisters RSB Thuringia Bulls die Verteidigungsarbeit in der Zone Kopfzerbrechen. „Wir haben es wieder nicht geschafft, die Zone dichtzumachen. Hannover hat uns unsere Fehler deutlich aufgezeigt.“