Erfurt. Wie in Leipzig sichert Tom Pauker den Black Dragons Erfurt auch gegen Herne den zweiten Extrapunkt. Das Vier-Punkte-Wochenende vergrößert die Chance auf Platz vier.

Schon am Freitag beim Derby in Leipzig hatte Tom Pauker für die TecArt Black Dragons Erfurt den entscheidenden Penalty versenkt, mit dem sie sich zwei wichtige Punkte im Kampf um die direkten Playoff-Plätze der Eishockey-Oberliga Nord gesichert hatten. Am Sonntag avancierte Pauker für die Drachen erneut zum „Meister des Nachsitzens“. Im Heimspiel gegen die Herner EV Miners geriet Erfurt zweimal in Rückstand, glich aber durch Haarala und Jakob jeweils aus. Mit dem 2:2 hatten beide Teams in einem umkämpften Spiel verdientermaßen einen Punkt sicher.