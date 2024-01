Erfurt. Der Termin für das Thüringen-Derby steht fest. Das Erfurter Spiel in Jena ist vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) konkret angesetzt worden.

Der konkrete Termin für das Thüringen-Derby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt steht nun fest. Wie der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) mitteilte, wird das Regionalliga-Rückspiel am Samstag, 16. März, ausgetragen. Anpfiff im Ernst-Abbe-Sportfeld ist um 16 Uhr.

Der FC Carl Zeiss Jena hofft, dass der Baufortschritt im Stadion eine große Besucherzahl bei der Partie erlaubt. Das hängt aber zum einen vom Fortgang der Arbeiten an der Westtribüne ab, zum anderen von der Größe der notwendigen Pufferblöcke. Der Gästeblock auf der Südtribüne für die Fans aus der Landeshauptstadt soll 1500 Plätze umfassen.

Erfurter Flutlichtspiel gegen Eilenburg

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften im Erfurter Steigerwaldstadion mit 1:1. Die Führung der Gäste durch Joel Richter (18.) glich Til Schwarz per Kopf in der 81. Minute aus. Damals war die Arena mit 14.750 Zuschauern ausverkauft.

Zudem stehen die Termine für die Spieltage 25 und 26 fest. Am Sonntag, 3. März, tritt der FC Rot-Weiß Erfurt, um 13.30 Uhr beim ZFC Meuselwitz an. Eine Woche später spielt die Elf um Trainer Fabian Gerber wieder unter Flutlicht. Am Freitag, 8. März, wird um 19 Uhr das Heimspiel gegen den FC Eilenburg angepfiffen.

Offen ist dagegen noch, wann das bereits zweimal abgesetzte Punktspiel bei Viktoria Berlin nachgeolt wird.

alu/tz