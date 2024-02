Goldbach. Der Oberligist will am Samstag gegen Ziegelheim in die Erfolgsspur zurückfinden. Ein Kellerduell steigt in Gera.

In die Erfolgsspur zurückfinden wollen die Oberliga-Handballer vom SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim am Samstagabend, wenn man in der heimischen Nessetalhalle die Ostthüringer vom LSV Ziegelheim empfängt (18 Uhr). Im ersten Heimspiel des neuen Jahres gilt es nicht nur, die Eisenach-Niederlage vergessen zu machen, sondern auch den vierten Platz zu sichern. Erst am Sonntag ist der SV Behringen/Sonneborn gefordert, muss aber als Vorletzter beim Letzten Gera punkten, um sich etwas Luft zu verschaffen (16 Uhr).