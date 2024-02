Rostock. Ideenlose Black Dragons Erfurt verlieren 0:3 in Rostock, die Konkurrenz im Kampf um die Playoffs der Eishockey-Oberliga rückt heran.

Die weite Rückreise von der Ostsee nach Thüringen wurde zur Trauerfahrt. Viel hatten sich die TecArt Black Dragons Erfurt am Freitagabend in der Eishockey-Oberliga Nord bei den Rostock Piranhas vorgenommen, spärlich wenig war ihnen gelungen. Das 0:3 beim Tabellenzehnten war für die viertplatzierten Drachen ein Aussetzer zur Unzeit: Vor dem schwierigen Heimspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter Hannover Scorpions büßten sie wertvollen Boden im Kampf um die direkten Playoff-Plätze (1-6) ein.