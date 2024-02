Bad Langensalza. Harte Würfe sind ihr Markenzeichen und Tore am Fließband: Johanna Reichert hat einen Wahnsinnslauf, ihr Thüringer HC in der European League ebenfalls. Das Viertelfinale ist sicher, das Bundesliga-Spitzenspiel kann kommen.

Johanna Reichert stapelte ihre mühsam eingesammelten Wasserflaschen in den Kasten. Die Fans in der Salza-Halle hatten zuvor schon mal Mühe, beim Zählen ihrer Tore nachzukommen. Mit elf Stück mal wieder zweistellig, wieder ein Garant für den Sieg – der Wahnsinnslauf der Jüngsten in den letzten Wochen ist eng an den Lauf ihres Thüringer HC geknüpft. Nächste Station Euro-League-Viertelfinale, Zwischenstopp Bundesliga-Topspiel.