Erfurt. Auf das 0:3 in Rostock folgt für die Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord ein 0:3 gegen Spitzenreiter Hannover Scorpions. Direkte Playoffs nun wieder in Gefahr.

Nach ihrem ersten tor- und punktlosen Wochenende der Saison müssen die TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord wieder um die direkten Playoff-Plätze bangen. Auf das enttäuschende 0:3 am Freitag in Rostock folgte am Sonntag ein 0:2 gegen Spitzenreiter Hannover Scorpions.