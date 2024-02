Frankfurt/Main. Obwohl ihr Center sein lange erwartetes Comeback feiert, erleiden die Basketball-Löwen Erfurt in Frankfurt ihre höchste Saisonniederlage in der Pro B Süd.

Enrico Kufuor redete nicht lange um den heißen Brei herum. „Das Spiel hat uns auf den Boden der Tatsachen geholt und uns auf die extremste Weise gezeigt, dass wir noch an einigem zu arbeiten haben“, sagte der Trainer der CATL Basketball-Löwen Erfurt. Nach den durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen, hervorgerufen auch durch personelle Engpässe, war das 57:87 am Samstag bei den Fraport Skyliners Juniors in Frankfurt ein Tiefschlag für den trotzdem noch Tabellenzweiten der Pro B Süd.