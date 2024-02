Gotha. Beim 92:65 der Rockets muss Nils Wolter vorzeitig vom Feld. Eine lange Pause droht.

4:55 Minuten vor Ende wurde es in der sonst so stimmungsvollen KGS-Sporthalle sehr leise. Ohne Fremdeinwirkung verdrehte sich Nils Wolter das Knie und blieb auf dem Parkettboden liegen. Der junge Rockets-Spieler hielt sich sein schon vor dem Duell bandagiertes Knie und biss mit den Zähnen in sein Trikot.