Erfurt. Beim 1:1 gegen Chemie Leipzig zündeten die Fans des FC Rot-Weiß Erfurt eine Pyro-Show. Mit welcher Strafe Geschäftsführer Franz Gerber nun rechnet.

Die 700 mitgereisten Anhänger verschwanden im Nebel und rotem Licht, am Himmel knallten die Raketen. Was für die Ultras zur Fankultur gehört, ist beim FC Rot-Weiß Erfurt zu einer teuren Tradition geworden. „Wir haben noch keine Nachricht durch den Verband erhalten. Aber wir werden wieder eine Geldstrafe zahlen müssen, die uns richtig weh tut“, sagte RWE-Geschäftsführer Franz Gerber. In der Halbzeitpause des Auswärtsspiels bei Chemie Leipzig hatten Erfurter Fans eine Pyro-Show gezündet.