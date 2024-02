Auleben. Enrico Leifheit steckt mit seinem Team in der Vorbereitung. Wir sprachen mit ihm über den aktuellen Zustand des Teams...

Mit dem Aufstieg in die Landesklasse sind die Fußballer vom SV National Auleben nun über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Ein Trainerwechsel ging dem einher. So hat seit Juni 2023 Enrico Leifheit die Geschicke in der Hand. Wir sprachen mit dem 50-jährigen Berufssoldaten über die Entwicklung, den aktuellen Zustand, die Personalsorgen und die Ziele.