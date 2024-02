Schwerin. Die Drittliga-Handballerinnen des Thüringer HC II feiern überraschend deutlich ihren dritten Sieg in Folge.

Die Drittliga-Handballerinnen des Thüringer HC II kommen immer besser in Fahrt. Beim Tabellenzweiten Schwerin feierten sie einen vor allem in der Höhe überraschenden 31:21 (18:11)-Auswärtssieg. Mit ihrem dritten Erfolg nacheinander kletterten die jungen Thüringerinnen auf Platz fünf.

Spielertrainerin Lydia Jakubisova, die mit neun Treffern vor Kim Ott (6), Liliana Jakubisova und Emma Seiler (je 5) beste THC-Schützin war, war nach dem souveränen Sieg hochzufrieden: „Nach dem Spiel in der letzten Woche hatte ich Bedenken, ob wir so eine Leistung wiederholen können. Ich habe die ganze Woche betont, dass wir kein Millimeter nachlassen dürfen und weiter konzentriert arbeiten müssen. Ich kann es noch nicht glauben, dass wir zwei Punkte beim Tabellenzweiten mitgenommen haben. Es war ein hochkonzentriertes Spiel von unserer Seite. Wir standen stabil in der Deckung, haben Zweikämpfe gewonnen und Schwerin war irgendwann ratlos. Im Angriff haben wir alle Vorgaben umgesetzt.“

Am 18. Februar empfängt der THC II, direkt nach dem Spiel der Ersten gegen Zagreb, in der Salza-Halle Pfeffersport Berlin.

red