Eisenach. Der ThSV Eisenach ist stolz auf seine 13 Punkte in der Handball-Bundesliga. Doch noch steht der Aufsteiger auf einem Abstiegsplatz. Doch das könnte sich schon am Mittwoch (19 Uhr) bei der HSG Wetzlar ändern. So plant Trainer Kaufmann den Sieg bei den Nordhessen.

Misha Kaufmann öffnete erstmal das Fenster, um sich von seiner Jogging-Runde abzukühlen. „Auch ich treibe regelmäßig Sport. Das brauche ich neben der vielen Arbeit am Schreibtisch und vorm Bildschirm“, sagt der Schweizer Trainer des ThSV Eisenach. Über den Jahreswechsel war er mit den Töchtern Skifahren in den heimischen Bergen, wie auf seinem nagelneuen Instagram-Account zu sehen ist. „Nach zwei Stunden hatte ich aber schon Schmerzen“, grinste Kaufmann wieder gut erholt.