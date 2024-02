Bleicherode. Sebastian Carl vom TTV verpasst knapp die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Dennoch kann er mehr als zufrieden sein.

Nach seinem fulminanten Auftritt und Silber bei den Landestitelkämpfen ging der Bleicheröder Sebastian Carl mit vollem Selbstvertrauen in das Messen der 16 besten Tischtennisspieler Mitteldeutschlands. Da es lediglich zwei Startplätze für die Deutschen Meisterschaften zu verteilen gab, hätte im Feld der Regional- und Oberligaspieler sicher alles perfekt laufen müssen, um in die Nähe der Qualifikation zu kommen. Doch der Samstag schien so ein perfekter Tag werden zu können. Sebastian Carl war sofort auf Betriebstemperatur und gewann den Auftakt gegen den Magdeburger Jens Köhler 4:3. Dabei drehte er ein 2:3 noch nervenstark mit 11:8 und 11:9. Es folgten klare 4:0-Siege über Timo Seidel (Zeulenroda) und Tim Toetz (Schönebeck). Spätestens mit dem 4:2 gegen den bis dahin ungeschlagenen Jenaer Till Berbig stiegen die Chancen auf die Endrunde.