Erfurt. Beim FC Rot-Weiß Erfurt hat Caniggia Elva im Dezember sein letztes Spiel bestritten. Trainer Fabian Gerber sagt, wann er den Mittelfeldspieler zurückerwartet.

Caniggia Elva muss sich gedulden. Den Punktspielstart ins neue Jahr kann der Mittelfeldspieler des FC Rot-Weiß Erfurt wohl erst in zwei Wochen vollziehen. „Die nächsten beiden Partien ist er nicht dabei. Da käme ein Einsatz zu früh“, sagte Trainer Fabian Gerber. Damit ist klar, dass der 27-Jährige zum Heimduell am Samstag gegen den Berliner AK und im Auswärtskick am 17. Februar in Zwickau im Kader des Viertligisten noch fehlen wird.