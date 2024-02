Gotha. In Gotha tagte die Vollversammlung der Schiedsrichter des Kreisfußball-Ausschusses Westthüringen und bereitete sich auf den Kreis-Fußballtag am 24. Februar vor

Martin Falk ist der Kandidat der Schiedsrichter-Vollversammlung des Kreisfußball-Ausschusses Westthüringen (KFA). Über 100 Teilnehmer, darunter auch mit einem Alter unter 16 Jahren noch nicht wahlberechtigte Jungschiedsrichter, hatten sich zur ihr am Samstagvormittag in der Gothaer Brieglebstraße im Tanzsaal der Tanzschule Schütte zusammengefunden. Sie bestimmten den 34 Jahre alten Friedrichrodaer noch nicht zum Kreisschiedsrichter-Obmann für West-Thüringen, aber zum Kandidaten-Vorschlag für diese Funktion. Falk erhielt 89 von 91 Stimmen der Wahlberechtigten. Endgültig gewählt wird zum Kreisfußballtag am 24. Februar im Penta-Hotel in Eisenach-Stedtfeld.