Erfurt. Fünf Teams kämpfen in der Eishockey-Oberliga Nord um drei direkte Playoff-Plätze. Wir beleuchten das Restprogramm und wagen eine Prognose zum Abschneiden der Black Dragons Erfurt.

Eines ist jetzt schon klar: Die TecArt Black Dragons Erfurt spielen in der neunten Saison seit der Neueinteilung der Eishockey-Oberliga ihre beste Saison überhaupt in der Nordstaffel. Sie stehen noch immer auf einem direkten Playoff-Platz, auch wenn sie durch zwei 0:3-Niederlagen am vergangenen Wochenende vom vierten auf den sechsten Platz zurückgefallen sind.