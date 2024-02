Gotha. Der 18-Jährige erhält beim Volleyball-Zweitligisten deutlich mehr Spielzeit. Am Samstag soll ein Sieg gegen Delitzsch her

Justus Krauße gibt schnell Entwarnung. „Ein Einsatz gegen Delitzsch ist kein Problem“, sagt er vor dem Heimspiel am Samstag gegen die Sachsen. Beruhigend, musste der 18-Jährige doch zuletzt etwas kürzertreten. Der Grund ist in seinem Trainingsfleiß begründet. „Ich hatte mich überlastet, deshalb hat die Schulter etwas geschmerzt. Aber nach einer kurzen Pause bin ich schon wieder beim Training gewesen. Also kein Drama“, sagt er.