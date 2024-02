Erfurt. Die Basketball-Löwen Erfurt sind nach der schwachen Leistung in Frankfurt am Sonntag gegen Coburg auf Wiedergutmachung aus und müssen in der Pro B Süd auch noch was für die Playoffs tun. Das Spiel gibt es wieder exklusiv bei uns im Livestream.

Am Sonntag (16 Uhr) wollen die CATL Basketball-Löwen Erfurt nach ihrer enttäuschenden Leistung in Frankfurt in der Pro B Süd in die Erfolgsspur zurückkehren. Der Zweite empfängt in der Riethsporthalle den Vierten BBC Coburg.

Da der Playoff-Platz noch nicht gesichert ist, zählt im engen Rennen jeder Sieg. Center Noah Kamdem wird sein erstes Heimspiel nach fast einem Jahr Verletzungspause bestreiten. Das Spiel gibt es für unsere Abonnenten oder zum Probepreis von fünf Euro exklusiv bei uns im Livestream.

jma