Essen. Beim nun Zweiten Moskitos Essen gehen die Black Dragons Erfurt unter. Sie verlieren einen Spieler für das wichtige Heimspiel am Sonntag und drohen, aus den Playoff-Plätzen der Eishockey-Oberliga zu rutschen.

Was für eine Abreibung: Zum dritten Mal in Folge blieben die TecArt Black Dragons in der Eishockey-Oberliga Nord ohne eigenen Treffer und verloren bei den Moskitos Essen mit 0:7. Da zu allem Überfluss auch noch die Verfolger Hamm (4:2 in Duisburg) und Leipzig (5:2 in Tilburg) gewannen, haben die Drachen als Sechster auf dem letzten direkten Playoff-Platz nur noch einen respektive zwei Punkte Vorsprung auf diese beiden Teams, die auf den Pre-Playoff-Plätzen lauern.