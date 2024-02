Eisenach. Kapitän Peter Walz wird zwei weitere Jahre das Trikot des Thüringer Handball-Bundesligisten tragen. Er verlängerte seinen Vertrag bis 2026.

Der Kapitän bleibt an Bord. Peter Walz wird auch in der nächsten Saison das Trikot des ThSV-Eisenach tragen. Wie der Handball-Bundesligist am Samstag vor der Partie gegen Gummersbach verkündete, verlängerte der 29-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre.

Peter Walz war im Februar 2021 aus Saarlouis an die Wartburg gekommen. Der Spielbetrieb der dritten Liga war coronabedingt unterbrochen. Der Polizist nahm damals seinen gesamten Urlaub, um die Eisenacher in der zweiten Liga unterstützen zu können. Seither hat er sich zu einer festen Größe und zu einer tragenden Figur entwickelt, dass der Aufstieg in die erste Bundesliga gelang.

seß