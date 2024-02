Gotha. Volleyball-Zweitligist gewinnt trotz Minikader mit 3:0 und festigt Tabellenplatz zwei

Nicht glanzvoll, aber erfolgreich: Die Blue Volleys Gotha setzten sich im Heimspiel der 2. Volleyball-Bundesliga gegen das Schlusslicht GSVE Delitzsch mit 3:0 (29; 22; 10) durch, sahen sich dabei aber unerwartet schwerer Gegenwehr gegenüber. Für Gothas Trainer Jonas Kronseder war die Aufstellung seiner Mannschaft diesmal relativ einfach. Da er neben dem noch verletzten Erik Niederlücke auch auf die Grippe erkrankten Tomasz Gorski und Dominik Ducháč verzichten musste, stellte sich die Mannschaft nahezu von selbst auf.

Vom Anpfiff an zeigte sich schnell, dass die Gäste aus Sachsen nicht gekommen waren, die Punkte kampflos in Gotha zu lassen. So brauchten die Blue Volleys Zeit, um richtig ins Spiel zu kommen. Bis weit in die zweite Satzhälfte hinein führten die Gäste. Beim Stand von 20:18 für Delitzsch bahnte sich eine Überraschung an. Doch angesichts der kritischen Lage legten die Hausherren nochmal nach. Beim 24:23 hatten die Blue Volleys dann den ersten Satzball. Diesem sollten noch sechs weitere folgen, ehe Kapitän Werner mit einem Angriff den Satz zum 31:29 beendete.

Delitzsch zeigte sich aber nicht geschockt und führte im zweiten Satz 19:16, brachte den Vorsprung aber nicht nach Hause. Denn danach gelangen ihnen nur noch drei Punkte, während sich die Hausherren auch den 2. Satz noch mit 25:22 sicherten. Damit war die Gegenwehr des GSVE war gebrochen, Gotha bestimmte das Spiel nach Belieben.