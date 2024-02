Erfurt. Zum vierten Mal in Folge bleiben die Erfurter in der Eishockey-Oberliga Nord ohne Treffer und bringen sich damit wohl um die Früchte ihrer zuvor so starken Saison.

Eine rekordverdächtige Torflaute droht die TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord um die Früchte ihrer starken Saison zu bringen. Nachdem sie am vergangenen Wochenende zweimal 0:3 verloren hatten, gingen am Freitag das Spiel in Essen (0:7) und auch das Heimspiel am Sonntag gegen die Hannover Indians (0:3) ohne einen eigenen Treffer flöten.