Rabenberg. Der Basketball-Nachwuchs aus Gotha weilt noch bis Donnerstag im Erzgebirge. Sonntag kommt Alba Berlin.

Auch in der Ferienzeit wird bei den Junior-Rockets ordentlich geschwitzt. Momentan befinden sich die Basketballer aus Gotha im erzgebirgischen Rabenberg, wo ein bis Donnerstag andauerndes Trainingslager stattfindet. „Der Teamgedanke ist hier ein wichtiger Faktor. Wir machen viele teambuildende Maßnahmen, schauen uns aber auch Videos unserer Spiele an und sprechen darüber. Das kann man dann in der Halle gleich nachjustieren. Aber natürlich ist so ein Trainingslager für alle auch immer wieder ein Erlebnis“, sagt Trainer Peter Krautwald. Unter anderem sorgen Saunabesuche oder das Schwimmbad für Abwechslung.