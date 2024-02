Jena. Das Spiel gegen Rasta Vechta II war für Medipolis SC Jena allerdings alles andere als ein Selbstläufer.

15 Siege, sieben Niederlagen, Tabellenplatz fünf: An sich liegt Medipolis SC Jena vor dem 23. Spieltag in der 2. Basketball-Bundesliga in Sachen Playoff-Qualifikation im Soll. Dass es noch vier Spieltage zuvor lediglich drei Niederlagen waren, ärgert die Mannschaft um Cheftrainer Björn Harmsen allerdings sehr. Eine Negativserie, die mit der Partie gegen Rasta Vechta II allerdings endete. Mit 86:67 setzte sich das Team von der Saale gegen die Erstliga-Reserve durch.