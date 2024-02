Friedrichroda. Der Fußball-Kreisoberligist gewinnt beim Kreisligisten Reinhardsbrunn mit 8:0.

Am Sonntag fanden die restlichen Begegnungen der dritten Pokalrunde statt. Auf dem Sportplatz in Friedrichroda traf der SV Westring Gotha auf die erste Mannschaft des FSV Reinhardsbrunn. Am Ende siegten die Gäste mit 8:0 und zogen in die nächste Runde ein.