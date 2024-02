Oberhof. Skispringerin Alvine Holz vom Stützpunkt in Oberhof ist oben angekommen. Am Wochenende startet sie beim Weltcup in Hinzenbach. Auch Adrian Tittel ist ein Hoffnungsträger.

Iron Mountain statt Oberstdorf: Adrian Tittel startet am Wochenende beim nächsten Continentalcup in den USA, in die nationale Gruppe beim Skiflug-Weltcup im Allgäu wurden andere Athleten nominiert. Aber der Skispringer vom Stützpunkt in Oberhof ist auf dem besten Weg, oben anzukommen. „Wenn er konstant gute Leistungen bringt, kann er bald punktuell auch auf Einsätze im Weltcup hoffen“, sagt Trainer Ralph Gebstedt über seinen Athleten, der am Mittwoch 20 geworden ist.