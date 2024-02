Bad Langensalza. Die Handballerinnen des THC haben am Mittwochabend in der Salza-Halle einen Kantersieg hingelegt. Doch jetzt steht das Top-Spiel gegen Tabellenführer Bietigheim an.

Ein freudiger Mittwochabend liegt hinter den Handballerinnen des Thüringer HC (THC). Es gelang ihnen nicht nur mit einem klaren 35:20-Erfolg gegen den Tabellenletzten Sport-Union Neckarsulm einen Pflichtsieg und damit zwei wichtige Punkte im Kampf um den zweiten Platz in der Bundesliga-Tabelle einzufahren. Auch innerhalb des THC-Kaders gab es zwei Neuigkeiten zu verkünden. So wird Kapitänin Josefine Huber nach ihrer Hochzeit Anfang der Woche ab sofort als Josefine Hanfland auf der Platte stehen.