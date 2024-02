Eisenach. Nächste schwere Aufgabe für den ThSV Eisenach. Die Bundesliga-Handballer müssen am Sonntag beim Rekordmeister in Kiel antreten. Was trotzdem einen Funken Hoffnung macht.

In der Serie von drei Auswärtsspielen in Folge wartet nun die vielleicht schwerste Aufgabe auf den ThSV Eisenach. Nach dem schwachen Auftritt in Göppingen muss der Aufsteiger nun am Sonntag (16.30 Uhr) beim THW Kiel antreten.