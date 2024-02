Kiel. Es war für die Handballer von der Wartburg das schwerste der drei Auswärtsspielen in diesen Tagen. Doch davon ließen sie sich nicht beeindrucken und blieben bis zum Schlusspfiff am Favoriten dran.

In einer Serie von drei Auswärtsspielen wartete mit dem THW Kiel am Sonntagnachmittag die schwerste Aufgabe auf die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach. Trotz anfänglicher Führung und Kampfeswille unterlagen die Thüringer in der Wunderino-Arena am Ende mit 27:31 (13:14). ThSV-Trainer Misha Kaufmann war trotzdem zufrieden mit der Leistung seiner Spieler. „Es war ein geiles Spiel von uns“, sagte er nach dem Schlusspfiff. „Am Ende lag es an den Kleinigkeiten. Kiel war nie weit weg.“ Mit der Niederlage verschärft sich für die Handballer von der Wartburg weiter der Kampf um den Klassenerhalt. Als nächstes Spiel erwartet den ThSV das Auswärtsspiel bei der MT Melsungen in der Rothenbach-Halle (Donnerstag, 19 Uhr).