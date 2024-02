Erfurt. Die Erfurter verlieren in der Eishockey-Oberliga Nord auch das letzte Hauptrundenspiel in Halle und treffen in den Pre-Playoffs ab Dienstag auf Rostock. Auf der Suche nach Erklärungen für die letzten Auftritte lässt der Präsident tief blicken.

Es war ein Bild mit Symbolcharakter: Als Torwart Konstantin Kessler am Freitag, beim entscheidenden Heimspiel um den letzten direkten Playoff-Platz der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Hammer Eisbären, nach dem Tor zum 1:5 Mitte des zweiten Drittels das Eis verließ, verweigerte er seinem Ersatzmann Nick Vieregge den obligatorischen Handschlag. Bei all der Enttäuschung über die Negativserie der TecArt Black Dragons Erfurt, die mit dem 2:7 gegen Hamm und dem Verpassen der lange Zeit sicher geglaubten direkten Playoff-Plätze (1-6) gipfelte, schien sich auch der Teamgeist in Luft aufgelöst zu haben. Dieser Teamgeist, verbunden mit jeder Menge defensiver Disziplin und offensiver Effizienz, hatte dafür gesorgt, dass die Drachen bis Januar viele knappe Siege einheimsten.