Jena. Der Streckenplan der Thüringen-Radrundfahrt der Frauen ist komplett. Am 25. Juni erfolgt der Startschuss in Jena.

Der Streckenplan der Lotto Thüringen Ladies Tour ist komplett. Am 25. Juni rollt die erste Etappe der bedeutendsten deutschen Radrundfahrt der Frauen mit Start und Ziel in Jena. Tags zuvor wird es in der Universitätsstadt auch die öffentliche Teampräsentation geben. Auf dem Marktplatz werden alle Fahrerinnen vorgestellt.

Wo genau der erste Abschnitt verlaufen wird, steht jedoch noch nicht im Detail fest. Im Augenblick läuft noch die Abstimmung mit den Behörden. Voraussichtlich soll der Kurs unter anderem durch das Saaletal führen. „Die Etappe wird definitiv keine Flachetappe sein, da es einige Herausforderungen und Höhenmeter geben wird“, sagt Renndirektor Marian Koppe.

Jena ist erstmals seit 2011 wieder Etappenort der traditionsreichen Thüringen-Rundfahrt. „Ich freue mich sehr, dass wir nach einer Pause wieder hier zu Gast sein dürfen. Jena hat einen sehr guten Ruf als Sportstadt – über die Grenzen Thüringens hinaus. Den werden wir mit der Lotto Thüringen Ladies Tour weiter stärken“, sagt Rundfahrt-Direktorin Vera Hohlfeld.

Tour rollt erstmals seit 13 Jahren wieder durch Jena

Vor 13 Jahren wurde die Tour in Jena mit einem 3,4 Kilometer langen Prolog rund um das Planetarium gestartet. Ina-Yoko Teutenberg siegte damals vor Judith Arndt, während die Schwedin Emma Johansson nach sieben Etappen in Altenburg als Gesamtsiegerin ausgezeichnet wurde.

Die Skatstadt ist erneut Teil der Rundfahrt. In diesem Jahr wird dort auf dem vorletzten Abschnitt ein Zeitfahren ausgetragen, das sich an den Kurs bei den Olympischen Sommerspielen anlehnen soll. So erhoffen sich die Organisatoren, dass die internationalen Stars die Thüringen-Tour auch als Generalprobe für die einen Monat später stattfindenden Wettbewerbe in Paris nutzen werden.

Lotto Thüringen Ladies Tour 2024 24. Juni: Teampräsentation in Jena

25. Juni, 1. Etappe: Jena

26. Juni, 2. Etappe: Gera

27. Juni, 3. Etappe: Erfurt

28. Juni, 4. Etappe: Mühlhausen

29. Juni, 5. Etappe: Altenburg (Einzelzeitfahren)

30. Juni, 6. Etappe: Schmalkalden

red