Westring Gotha kann den Vorsprung in der Fußball-Kreisoberliga ausbauen, Goldbachs Handballer stehen vor einer Pflichtaufgabe.

Baut Westring Vorsprung aus?

Da das Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga zwischen Ifta und Mosbach ausfällt, bietet sich für Tabellenführer Westring Gotha die Gelegenheit, den Vorsprung an der Spitze vorerst auf sechs Punkte auszubauen. Die Gothaer sind am Sonntag in Bischofroda gefordert, das in der vergangenen Woche 7:0 bei Wacker II gewannen. Wacker hat in Ruhla eine hohe Hürde vor sich, Ohratal II (gegen Vacha) und Sundhausen (gegen Unterbreizbach) genießen Heimrecht.

Tabarzer SV gefordert

Am Sonntag werden in Gotha die Nordthüringer Bezirksmeisterschaften der Senioren im Tischtennis statt. Aus dem Landkreis startet der Tabarzer SV in der Kategorie Senioren 70. Sie treffen auf die VSG Bad Frankenhausen.

Goldbach klarer Favorit

Die Oberliga-Handballer vom SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim gehen am Samstag um 18 Uhr als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den Post SV Gera. Die Ostthüringer sind Tabellenletzter, die Hausherren wollen ihren Platz unter den Top 4 sichern.

Gothaer SV mit Doppelschicht

Die Verbandsliga-Tischtennisspieler vom Gothaer SV bestreiten am Samstag eine Doppelschicht. Zunächst gastiert das Quartett um 15 Uhr in Möhra, anschließend ist man in Leimbach aktiv (18 Uhr). Mit zwei Siegen würde man mit dem Dritten Schlotheim nach Punkten gleichziehen.

Duo bei Endrunde

Die Fußball-Frauen vom FSV Waltershausen und FC An der Fahner Höhe sind am Samstag bei der Futsal-Endrunde Ü32 in Weißensee am Start.