Bad Langensalza. Der Thüringer HC verliert zur neuen Saison seine Torhüterin Nicole Roth. Im Sommer wechselt die 28-Jährige zu einem prominenten Bundesliga-Rivalen.

Handball-Bundesligist Thüringer HC vermeldet einen weiteren Abgang. Torhüterin Nicole Roth wird den Ex-Meister nach dieser Saison verlassen und kehrt an eine alte Wirkungsstätte zurück. Die 28-Jährige wechselt zur SG BBM Bietigheim, die sich zur kommenden Serie 2024/25 der HB Ludwigsburg anschließt und unter deren Namen startet.

Der Wechsel sei für die Verantwortlichen des Thüringer HC nicht unerwartet, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Es ist der dritte Abgang nach dieser Spielzeit beim Team von Trainer Herbert Müller. Annika Lott wechselt zu Brest Bretagne nach Frankreich. Die Norwegerin Sara Rønningen wird aufgrund ihrer Probleme an der Achillessehne die Karriere beenden.

Torhüterin Roth, die im Sommer 2022 zum Thüringer HC kam, stand in der Spielzeit 2017/18 schon einmal bei Bietigheim unter Vertrag. Mit ihrer Mannschaft erreichte sie damals Rang zwei hinter dem THC. Noch bevor sie nun zum Bundesliga-Spitzenreiter wechselt, trifft sie zum dritten Mal in dieser Saison auf ihren künftigen Klub. Am Samstag stehen sich beide Mannschaften im Halbfinale des Final-Four-Turniers um den Pokalsieg in Stuttgart gegenüber.

red