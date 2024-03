Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt spielt wieder unter Flutlicht. Tabellenführer Greifswald tritt am 28. März im Steigerwaldstadion an.

Der FC Rot-Weiß Erfurt spielt gegen zwei Titelkandidaten der Regionalliga Nordost unter Flutlicht. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat die Spieltage 27 bis 30 terminiert und damit die konkreten Anstoßzeiten festgelegt. Demnach kommt der aktuelle Tabellenführer Greifswalder FC am Gründonnerstag, 28. März, ins Steigerwaldstadion. Bei dessen Verfolger BFC Dynamo tritt Erfurt am Freitag, 19. April, an. Beide Begegnungen beginnen um 19 Uhr.

Klar ist nun auch, wann der FC Rot-Weiß die Heimpartie gegen den 1. FC Lok Leipzig bestreitet. Angepfiffen wird das Duell am Samstag, 13. April, um 14 Uhr. Zuvor spielt der FC Rot-Weiß Erfurt beim SV Babelsberg am Sonntag, 7. April (13 Uhr).

red