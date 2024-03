Gotha. Das Handball-Spitzenspiel der Oberliga steigt in Goldbach. Karate-Talente holen Medaillen.

Spitzenspiel in Goldbach

Vierter gegen Erster heißt es am Samstagabend in der Nessetalhalle, wenn der SV Goldbach/Hochheim um 18 Uhr den Handball-Oberliga-Tabellenführer aus Mühlhausen empfängt. Vor wahrscheinlich sehr guter Kulisse sind die Hornissen um Trainer Maic Sadewasser leichter Außenseiter. Ob er an der Linie steht, bleibt abzuwarten, da er unter der Woche zum zweiten Mal Vater wurde. Eine Stunde später ist der SV Behringen/Sonneborn in Ronneburg gefordert und will weitere Punkte für den Klassenerhalt einsammeln.

Trio zur Mitteldeutschen

In Bad Blankenburg werden an diesem Wochenende die Mitteldeutschen Meisterschaften im Tischtennis ausgetragen. Mit Stephan Korn und Dominique Einicke (beide SV 05 Friedrichroda/AK 40) und Torsten Adlung (Gothaer SV/AK 45) ist auch ein Trio aus dem Landkreis am Start.

Karateka gut in Form

Bei den Hamburg Open zeigte sich der Karate-Nachwuchs aus dem Landkreis stark in Form. Selda Meyen (Nippon Gotha/U14 bis 52 kg) gewann die Goldmedaille, Vereinskollegin Amy Wicklein (U16 bis 47 kg) Bronze. Zwei Silbermedaillen heimste Bushido Waltershausen in Form von Dmytro Liubymov (U16 bis 63 kg) und Nora Siemon (U18 bis 53 kg) ein.

Wacker II in der Pflicht

Nach zwei Niederlagen in Folge muss Fußball-Kreisoberligist Wacker Gotha II am Sonntag im Heimspiel gegen Dermbach Zählbares einfahren, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen (14 Uhr). Zeitgleich hat der Erste Westring Gotha Ruhla zu Gast, Sundhausen ist in Vacha gefordert.