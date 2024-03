Rostock. Der Fußball-Regionalligist schafft nach dem 4:1 gegen Rot-Weiß Erfurt beim FC Hansa Rostock II den zweiten Sieg in Folge.

Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz kam am Freitag beim Schlusslicht FC Hansa Rostock II zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg und konnte sich nach dem 4:1 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt über den zweiten Dreier in Folge freuen. In der 6. Minute erzielte Luca Bürger den Führungstreffer für die Elf von Trainer Georg-Martin Leopold. Der Meuselwitzer ließ den Ball einmal auftippen, zog aus zentraler Position ab und traf rechts oben ins Tor. In der 72. Spielminute erhöhte Kapitän René Eckardt auf 2:0, brauchte am Ende eines gut ausgespielten Konters nur noch den Fuß hinzuhalten. Der 34-Jährige hatte schon beim Erfolg über die Erfurter zwei Tore erzielt, kommt vor dem Tor immer besser in Fahrt.

Die Rostocker kamen nach dem 0:2 noch zu guten Chancen, doch Keeper Lukas Sedlak war auf dem Posten. Glück aber auch für die Meuselwitzer, dass Luca Wollschläger (83.) nur die Latte traf. In der 90. Minute bekam Hansa einen Elfmeter zugesprochen, den Julian Albrecht sicher verwandelte.

ar