Nordhausen. Die Frauen des NSV besiegen Werratal klar, müssen aber einiges einstecken.

Die Handballerinnen des Nordhäuser SV bleiben in der Regionsoberliga Spitzenreiter Schnellmannshausen auf den Fersen. Nach dem 30:11-Auswärtssieg in Wutha-Farnroda gab es nun zu Hause gegen den Vierten HSG Werratal ein klares 31:19. Der Sieg musste aber schmerzlich erarbeitet werden. Fabienne Gerlach musste in einer Situation viel einstecken, weshalb ihre Kontrahentin die glatt Rote Karte sah. Zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 15:6 bereits entschieden. Beim 24:10 eine knappe Viertelstunde vor Schluss sah es nach einer noch größeren Reise für die Gäste aus, doch auch Nordhausen ließ die Zügel etwas locker. Am kommenden Wochenende geht es zum Derby nach Bleicherode.