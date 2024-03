Nordhausen. Wir suchen die besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2023. Ausschließlich auf unserer Seite kann dafür abgestimmt werden.

Nun ist die Wahl eröffnet. In diesem Jahr suchen die Thüringer Allgemeine und der Kreissportbund Nordhausen mit seinen Vereinen gemeinsam die Sportler des Jahres 2023 im Landkreis. Nach dem großen Erfolg und einer atemberaubenden Gala im vergangenen Jahr hat der Kreissportbund wieder die beliebte Wahl und Auszeichnung ins Leben gerufen und in einer Arbeitsgruppe aus Fachkundigen, zu dem auch unsere Zeitung gehört, eine wohlüberlegte Auswahl getroffen. In den Kategorien „Sportlerin des Jahres“, „Sportler des Jahres“ und „Mannschaft des Jahres“ wird es Ehrungen geben.

Die Onlinewahl findet ausschließlich über die Internetseite er Thüringer Allgemeine statt. Stimmzettel in der gedruckten Zeitung gibt es nicht mehr. Die Wichtung ist Hälfte/Hälfte: Expertengremium (AG Sportgala) und Onlinewahl. Es wird ein Punkteranking geben. Die Plätze eins bis sechs erhalten Punkte in umgedrehter Reihenfolge. Erreichen zwei Sportlerinnen, Sportler oder Mannschaften die gleiche Punktzahl, entscheidet das Kriterium Onlinewahl. Die Onlinewahl ist ab dem 16. März 2024 freigeschaltet und wird am 13. April enden. Bis dahin kann jeder Wählende einmal pro Tag seine Stimme abgeben.

Wer soll Sportlerin des Jahres 2023 werden?





Wer soll Sportler des Jahres 2023 werden?

Wer soll Mannschaft des Jahres 2023 werden?