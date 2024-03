Bad Blankenburg. Das neunköpfige Gremium setzt sich aus Mitgliedern von vier Vereinen zusammen.

Der Thüringer Box-Verband hat einen neuen Vorsitzenden: Jens Wagner vom SV Empor Bad Langensalza wurde auf dem jüngsten Verbandstag in der Landessportschule Bad Blankenburg von den Mitgliedern gewählt. Er tritt die Nachfolge von Maik Dollhofer an, der sich aus privaten und beruflichen Gründen von dieser Position zurückzog. Mit Lutz Seidensticker (Empor Bad Langensalza) und Lutz Grau stehen Jens Wagner zwei erfahrene Funktionäre als Stellvertreter zur Seite.

Das neunköpfige Gremium, in dem sich mit Frauenwartin Kathrin Gröschner und Verbandsärztin Ulrike Lippold auch zwei Frauen befinden, setzt sich aus Mitgliedern von vier Vereinen zusammen. Neben Bad Langensalza und Saalfeld kommen die Mitglieder noch vom BC Fortuna Ilmenau und dem BV Weimar. Erstmals in Erscheinung wird das neue Gremium am kommenden Wochenende in Ilmenau treten, wenn im dortigen Ilmpark die 33. Landesmeisterschaften mit 140 Boxerinnen und Boxern stattfindet.