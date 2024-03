Adelaide. Einst gewann Ex-Radsportler Rohan Dennis die Thüringen-Rundfahrt. Jetzt steht er in seiner australischen Heimat vor Gericht. Der 33-Jährige soll seine Frau überfahren haben.

Der australische Ex-Radprofi Rohan Dennis, in der Saison 2012 der Gesamtsieger der Thüringen-Rundfahrt, ist zweieinhalb Monate nach dem Tod seiner Ehefrau Melissa Hoskins vor Gericht erschienen. Vor dem Adelaide Magistrates Court muss sich der zweifache Zeitfahrweltmeister wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge und Fahrens ohne die erforderliche Sorgfalt verantworten. Die ehemalige Radrennfahrerin Hoskins war Ende Dezember im Alter von 32 Jahren im südaustralischen Adelaide von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie starb kurz darauf im Krankenhaus.

Dennis gewann 2012 in Oberhof und holte den Gesamtsieg

Dennis feierte einst als Radsportler auch in Thüringen mehrere Erfolge, wo er im Jahre 2009 erstmals an der Landesrundfahrt teilnahm. Ein Jahr später holte er beim Teamzeitfahren in Bleicherode mit seiner australischen Mannschaft den ersten Sieg, landete mit der Equipe Jayco Skins 2012 auf der Etappe in Sangerhausen auf Rang zwei und triumphierte auf dem vorletzten Abschnitt von Gräfenroda nach Oberhof mit einem Vorsprung von 28 Sekunden. Damit sicherte er sich schließlich auch den Gesamtsieg.

Rohan Dennis wird am 15. Juni 2012 nach der letzten Etappe in Zeulenroda-Triebes als Gesamtsieger der Thüringen-Rundfahrt ausgezeichnet. © Sascha Fromm

Nun muss sich Dennis, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendete, vor Gericht verantworten. Er lehnte es Berichten zufolge am Mittwoch ab, Fragen von Journalisten zu beantworten. Dem Gerichtstermin habe er schweigend beigewohnt, berichtete der australische Sender ABC. Der 33-Jährige war nach dem Vorfall festgenommen worden, kam aber kurz darauf auf Kaution frei.

Ex-Radprofi drohen bis zu 15 Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft bat Richter Simon Smart darum, fünf weitere Monate Zeit für Ermittlungen zu erhalten, um die Geschehnisse von Ende Dezember genau zu rekonstruieren. Die Verteidigung erhob dagegen keine Einwände, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen.

Der nächste Verhandlungstermin ist für den 6. August angesetzt. Dann soll die Staatsanwaltschaft die Anklagepunkte bestätigen. Nach Angaben des australischen „Guardian“ drohen Dennis im Falle eines Schuldspruchs bis zu 15 Jahre Haft.

Die ehemalige Weltmeisterin und zweimalige Olympia-Teilnehmerin Hoskins hatte zwei Kinder mit Dennis, mit dem sie seit 2018 verheiratet war. Der Profi war 2018 und 2019 Weltmeister im Einzelzeitfahren geworden, zudem gewann er mindestens eine Etappe bei den drei großen Landesrundfahrten. Im vergangenen Jahr hatte Dennis seine Karriere beendet. Davor hatte er im Januar 2023 noch eine Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen.

dpa/alu