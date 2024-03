Eisenach. Während der Länderspielpause sind drei Handballer vom ThSV Eisenach mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Es geht um die Qualifikation für die WM 2025.

Drei Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach sind in der Länderspielpause mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Spielgestalter Yoav Lumbroso absolviert seit Sonntag mit der Auswahl Israels ein Trainingslager in Vorbereitung auf die Qualifikationsspiele für die WM 2025 gegen die Slowakei.

Wegen des Krieges werden die beiden Partien am Freitag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr in der Slowakei in Topoľčany ausgetragen. Die Israelis setzen großen Hoffnungen auf den 23-Jährigen, einem ihrer besten Legionäre. Ihm wird die Rolle des Anführers zugedacht. Der Sieger der Begegnungen zwischen Israel und der Slowakei trifft in der nächsten Qualifikationsrunde im Mai auf Polen.

Toptorjäger Zehnder mit neuem Trainer im Schweinzer Nationalteam

Die Nationalmannschaft der Schweiz bestreitet mit Eisenachs Toptorjäger Manuel Zehnder unter Leitung ihres neuen Trainers Andy Schmid einen viertägigen Lehrgang in Bern. Höhepunkt wird am Samstag ein Testspiel gegen Weltmeister Dänemark sein. Andy Schmid debütiert dabei gegen seinen Ex-Trainer Nikolaj Jacobsen. Für die Eidgenossen ist das Testspiel gleich auch die Generalprobe für die ersten Pflichtspiele. In den Play-offs der WM-Qualifikation trifft die Schweiz am 9. und 12. Mai auf Slowenien. Simone Mengon ist mit der Nationalmannschaft Italiens in der 2. Runde der WM-Qualifikation in zwei Spielen gegen Belgien gefordert.